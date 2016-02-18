فرنسا تقرر زيادة عدد مقاتلاتها فى الأردن والإمارات

>أعلنت هيئة الاركان الفرنسية الخميس ان باريس ستزيد عدد مقاتلاتها المنتشرة فى الاردن والامارات العربية المتحدة لتعويض الانسحاب المقبل لحاملة الطائرات شارل ديجول من الخليج.

وقال المتحدث باسم هيئة الاركان الكولونيل جيل جارون انه فى هذا السياق غادرت مقاتلتان من طراز ميراج 2000 دى الخميس النيجر الى الاردن حيث تنتشر ثمانى مقاتلات فرنسية من النوع نفسه.

واضاف "بهدف الحفاظ على قدرة تحرك ذات دلالة سنعزز الانتشار الجوى لان حاملة الطائرات ستضطر يوما الى مغادرة المنطقة".

وتابع جارون ان عملية التعزيز هذه ستتم "فى الايام والاسابيع المقبلة سواء فى الاردن او فى الخليج".

واضافة الى مقاتلات الميراج الثمانى فى الاردن، ثمة ست مقاتلات رافال فى الامارات. وتساهم حاملة الطائرات شارل ديجول المنتشرة منذ نوفمبر فى عمليات ضد تنظيم داعش وعلى متنها 26 مقاتلة، لكنها ستعود الى فرنسا فى مارس.