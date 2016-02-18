لافروف: روسيا معنية باستئناف العملية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية

>أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن روسيا معنية باستئناف العملية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن لافروف أثناء لقائه الأمين العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دورى جولد اليوم الخميس قوله إن "روسيا كعضو دائم فى مجلس الأمن، وعضو رباعية الوساطة الدولية، معنية بتوفير الظروف المناسبة لاستئناف العملية السلمية بين إسرائيل وفلسطين، من أجل تحقيق حل الدولتين اللتين تتعايشان بسلام وأمن مع جوارهما".

وأشار لافروف إلى تزايد أهمية العمل المشترك فى مواجهة مظاهر كراهية الغير والتعصب القومي، بما فى ذلك معاداة السامية، منوها بأن مهمة منع إعادة النظر بنتائج الحرب العالمية الثانية تصبح أكثر إلحاحا.