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وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف القتال فى سوريا والسماح بوصول المساعدات

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وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف القتال فى سوريا والسماح بوصول المساعدات وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف القتال فى سوريا والسماح بوصول المساعدات

>دعا وزير الخارجية البريطانى، فيليب هاموند، اليوم الخميس، جميع الأطراف فى سوريا إلى وقف القتال وإطلاق عملية الانتقال السياسى، والسماح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

وقال هاموند، فى بيان للخارجية البريطانية، "أشعر بالارتياح لوصول قوافل المساعدات التى هناك حاجة ماسة إليها إلى خمس مناطق محاصرة فى سوريا. إن تجويع المدنيين كوسيلة قتالية غير مقبول. ولا بد للمجتمع الدولي، وخصوصا روسيا التى لها نفوذ فريد، ممارسة الضغط على نظام الأسد لرفع الحصار والسماح بوصول المساعدات بحرية تامة".

وأضاف وزير الخارجية "إن وصول قوافل الإغاثة خطوة تجاه تطبيق الاتفاق الذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضى فى اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا الذى عقد فى ميونيخ، لكن مازال هناك الكثير جدا مما يجب عمله. كما أن الأعضاء ملزمون بتحقيق وقف القتال وتسهيل إحراز تقدم سريع فى المفاوضات التى تفضى إلى عملية انتقال سياسي. أدعو كافة الأطراف لبذل كل ما فى وسعهم لتطبيق هذه الاتفاقات".

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