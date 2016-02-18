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بعد فضيحة حلقة هيفاء وهبي محمد سعد يستنجد بـ ايمي سمير غانم

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الخميس 18-02-2016 15:13

تحل يوم غد الجمعة، الممثلة الشابة إيمي سمير غانم ضيفة على الفنان محمد سعد في برنامجه "وش السعد".
وتظهر ايمي بشكل إمرأة عجوز بملابس رثّة.
ويحاول سعد من خلال حلقته مع إيمي أن يتجاوز الهجوم الذي تعرّض له بعد حلقته الأولى مع هيفاء وهبي، التي اتهم بعدها بالتحرش بالفنانة، ووصل الأمر إلى حد مطالبة المحامي المصري سمير صبري بتقديمه إلى المحاكمة العاجلة، كما طالب قطاع عريض من الجمهور بإيقاف البرنامج ومقاطعة قناة MBC التي تبث البرنامج.

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سيدتي