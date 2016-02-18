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سيمور جلال لـ"سيدتي نت": الفنان الحقيقي قدوة في الفن وفي الحب

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الخميس 18-02-2016 15:24

بيروت_ سيدتي نت

أطلق الفنان العراقي الشاب سيمور جلال أغنيته الجديدة التي حملت عنوان " إنت حبيبي" وهي من ألحانه ومن كلمات الشاعرة د.حنين عمر، وتم توزيعها في تركيا من قبل الموزّع آصلان اوزلو، لتكون بذلك هدية عيد الحب للعشاق ولجمهوره.
وفي تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، قال سيمور جلال عن العمل " أغني للحب لأني أؤمن به، وأعتقد أن الفنان الحقيقي يجب أن يكون قدوة في الفن وفي الحب وفي الأخلاق، فكلما آمن بالقيم العليا كلما آمن الناس بموهبته، لأن الجمهور ذكي ويعرف جيدا الصدق من الكذب، وبالنسبة لي ليس من المهم أن أصبح فناناً كبيراً بقدر ما يهمني أن أكون إنساناً مخلصاً لإنسانيته وأن أحافظ على ثقة جمهوري".
وحول تعامله المتكرر مع الشاعرة د.حنين عمر قال : " تصلني نصوص كثيرة ولكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وحنين تشجعني دوماً على الأطلاع عليها، لكني لا أقتنع بها مما يجعلني أعود إليها وأتعبها بطلباتي ، ولأنها صديقتي الشخصية وشريكتي في العمل فإن التعامل معها سهل وهي تمنحني مساحة من الصبر والتفهم رغم ضغطي عليها ، إنها تعرف تماماً ما أرغب أن أقوله وتوصلني إليه ، ولهذا الكيمياء مهمة جداً بين الملحن والشاعر من أجل نجاح العمل ".
ومن جهتها قالت الشاعرة د.حنين عمر: "العمل الجديد أغنية شبابية لم تكن تتحمل أكثر من لحن راقص وكلمات بسيطة جداً ، وكان تحدياً فعلياً أن أفصل بين تجربة كتابة الأغاني وبين تجربتي الشعرية الخاصة التي أحب أن تطبع نصوصي بالفلسفة والعمق ، لأن التغيير مطلوب للفنان وللشاعر، ولأن الفن أصلاً تجربة نحاول من خلالها تجميل العالم بألوان مختلفة".
يذكر أن سيمور جلال سيلتقي بجمهوره في الثامن عشر من الشهر القادم في هولندا، على أن يعود بعدها لاستكمال أعمال جديدة ، والقيام بزيارات عمل لبعض البلدان العربية منها والإمارات وبيروت.

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سيدتي

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