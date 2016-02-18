محمد المجذوب: أغنية " أنا بنسحب " كانت لي ووليد توفيق خذلني

أوضح الفنّان السوري الشاب محمد المجذوب في تصريح إذاعي، أنّه لم يكمل دراسته الجامعيّة لأنّ الفن سرقه ولكنّه يتابع الدراسة الموسيقية التي تمثّل حياته بشكل كامل.

واعتبر مجذوب أنّ صوته من الأصوات الهامة ولكنها تفتقر للرعاية المطلوبة، متحدثاً عن قيامه بإنتاج كافة أغنياته مؤخراً بشكل خاص بعد انفصاله عن شركة "روتانا" وشركة "العنود".

مجذوب بيّن أن الفنان الكبير وليد توفيق طلبه ليشارك في حلقة من برنامج " بعدنا مع رابعة " حيث أدى عدداً من أغنيات وليد توفيق وأغنياته الخاصة، معبراً عن سعادته باختياره من قبل فنان كبير كوليد توفيق إلى أن عرضت الحلقة واكتشف أنّ بعض المقاطع التي غناها حذفت بشكل كامل "بناء على طلب من وليد توفيق الذي أشرف على المونتاج" حسبما قال مجذوب، معرباً عن حزنه واستغرابه من ذلك .

المجذوب كشف أن أغنية " أنا بنسحب " للفنان وائل جسار كانت ستكون من نصيبه بناء على قيام الملحن بلال الزين بتلحينها له عندما كان مع شركة " العنود "، ولكن تأخّر الشركة في تنفيذ الأغنية دفع ببلال الزين لتقديمها للنجم وائل جسار الذي "أداها بشكل أكثر من رائع" .

وعن جديدة قال مجذوب إنه بصدد التحضير لإصدار أغنية يجدد فيها تراث مدينته " اللاذقية " إضافة لألبوم باللهجة المصرية، كما بيّن أنّه قدّم أغنية " موطني " الشهيرة في ثلاثيّة من مسلسل " مدرسة الحب" للمخرج صفوان نعمو قامت ببطولتها النجمة أمل عرفة والنجم عابد فهد تتناول موضوع اللاجئين الذي قضوا غرقاً في البحر .