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بالصور: هكذا احتفل النجوم بعيد ميلاد كاريس بشار

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الخميس 18-02-2016 15:38

احتفلت أسرة مسلسل "خاتون" بعيد ميلاد النجمة السورية كاريس بشار الأربعين، بحضور حشد من النجوم وفي مقدمتهم سلوم حداد والمخرج تامر اسحاق وكندة حنا وورد الخال ومدير شركة "غولدن لاين" نايف الأحمر.
وقامت كاريس بتقطيع قالب الكيك الذي كتب عليه " كاريس بشار .. نجمة متألقة .. كل عام وأنت بألف خير " وسط احتفال زملائها بها.
هذا وتواصل كاريس تصوير أحد أدوار البطولة في المسلسل حيث تؤدي شخصية " زمرد " ابنة الزعيم " أبو العز " وطليقة " عكّاش " الذي يجسد دوره النجم السوري باسم ياخور.
وكانت كاريس انتهت من تصوير خماسية " شكراً على النسيان " ضمن الجزء الثالث من مسلسل "أهل الغرام" والخماسية من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج الليث حجّو ، حيث لعبت بطولتها إلى جانب باسم ياخور وآخرين.

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