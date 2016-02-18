سارة أبي كنعان صحافية تحارب الفساد

دارت عدسة المخرج أسامة شهاب الحمد لتصوير مسلسل "كواليس المدينة" من كتابة الإعلامية غادة عيد ومعالجة درامية للكاتب بلال شحادات، ومن بطولة نخبة من أبرز النجوم اللبنانيين منهم عمّار شلق وكارمن لبّس وسارة ابي كنعان وميرفا القاضي وغابرييل يمّين وطوني مهنا ويوسف حدّاد ومجدي مشموشي وطلال الجردي وخالد السيد وغيرهم.

وبدأت عمليات التصوير مع الصحافية "علا" التي تقوم بتجسيد دورها في البطولة الفنّانة سارة ابي كنعان التي كشفت بعض تفاصيل الشخصية.

وقالت: "علا صحافية تدير موقعاً الكترونياً إخبارياً، تحاول من خلاله تقديم كل حقيقة يمكن أن تصل إليها بالإستقصاء على الرغم من تحديات شخصية وامنية، في خط ينعكس خلاله ما يعاني منه اللبنانيون من فساد اداري واجتماعي وازدواجية في المعايير وغيرها في بيئة حقيقية تعاني القهر من آفات شتى كالمخدرات والواسطة والمحسوبيات".

وشدّدت الممثلة اللبنانية على "واقعية العمل الذي استند بشكل كبير على الصورة الحقيقية للمجتمع وجميع طبقاته والهموم والتفاصيل الحياتية التي نعيشها"، معتبرةً أن المشاهد سيكون أمام وجبة درامية "قريبة منه ولا تنظر إلية من برج عاجي".