زواج قريب بين ساندرا بولوك وصديقها الفوتوغرافي

انتقل صديق ساندرا بولوك Sandra Bullock، المصوّ الفوتوغرافي بريان راندال Bryan Randall إلى منزلها ذي الـ 23 مليون دولار في لوس انجلوس، لمساعدتها في تربية طفليها. هذا ما قاله مصدر لموقع E ، لكنه لا يزال يحتفظ بمنزله الخاص، إلا أنه يقضي معظم الوقت معهم.

وقالت النجمة، الحائزة على جائزة أوسكار، إنها سعيدة أكثر من أيّ وقت مضى، وهي موجودة بالقرب من حبيبها المصوّر الفوتوغرافي، خصوصاً أنه يحب طفليها ليلى Laila البالغة من العمر 3 سنوات ولويس Louis البالغ من العمر 5 سنوات، جداً ويعاملهما وكأنهما طفلاه الحقيقيان، فهو يتميّز بشخصية الأب الرائع، كما وصفته.

لدى راندال Randall بالتأكيد الكثير من تجربة الأبوّة، إذ لديه إبنة تبلغ من العمر 22 عاما تدعى سكايلر Skylar. ويبدو أنّ موضوع ضمّ طفل آخر إلى حياة الحبيبين ليس على جدول مخططاتهما في الوقت الراهن، على الرغم من أنّ زواجاً سيعقد بينهما نهاية هذا العام، كما قال مصدر مقرّب من الثنائي. وأضاف المصدر أن الثنائي لا يزال يمتحن العيش معاً بوجود طفلين، ولكن هذا لا يعني أنه سينجب الأطفال في المستقبل، أو على الأقل في المدى القريب.

وكانت قد أصبحت ساندرا Sandra أماً للمرة الثانية، بعد تبنّيها من جديد طفلة عمرها ثلاثة أعوام ونصف، إسمها ليلى Laila، ضمن عملية تبنٍّ سرّية جداً، نفتها النجمة مراراً وتكراراً للصحافة طوال أشهر، من أجل حماية خصوصية الطفلة. لكنها كشفت عنها في مقابلة مع مجلة People، حيث قالت إنّ ابنها لويس Louis وراء هذا القرار بهدف توسيع العائلة، وإنها بدأت برعاية ليلى Laila قبل ثلاث سنوات، حيث كانت الصغيرة في دار رعاية في لويزيانا.

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