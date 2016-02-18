هل سيجتمع ماجد المهندس ووائل كفوري بـ "ديو" الليلة في "فبراير الكويت"؟

تتواصل الليلة حفلات مهرجان "فبراير الكويت" من تنظيم مركز عبدالله الرويشد وشركة "روتانا"، إذ من المقرر أن يحيي الليلة كل من النجوم وائل كفوري وماجد المهندس وبلقيس فتحي الحفلة قبل الأخيرة ، على أن يكون الختام غداً الجمعة مع النجوم عبدالله الرويشد ونوال ووائل جسار .

وصلت المطربة بلقيس إلى الكويت للمشاركة في حفلات مهرجان "فبراير الكويت" 2016. وأعربت فور وصولها إلى الكويت، عن سعادتها لإحياء الحفل الغنائي مساء اليوم برفقة ماجد المهندس ووائل كفوري. وأضافت: «سألبي جميع طلبات جمهوري في الحفل». وعن جديدها قالت: «سأطرح عملاً غنائياً طربياً بامتياز قريباً جداً».

من جانبه أعرب الفنان ماجد المهندس عن سعادته بالاستقبال الإعلامي الذي يلاقيه في كل زيارة له للكويت مؤكداً حبه لهذا البلد وجمهوره الذي يتذوق الفن بقدر كبير، مؤكداً أنه سيقدم في الحفل مجموعة من الأغنيات الجديدة والقديمة التي يفضلها جمهوره وستكون هناك مفاجأة في الحفل حيث ستجمعه أغنية "ديو" ولكنها ليست مع الفنانة بلقيس بحسب ما أكد ولكنها مع شخص آخر.

في حين تواترت أنباء عن قيام الفنان ماجد المهندس بتقديم "ديو" الليلة مع الفنان وائل كفوري ، بيد أن الفنان المهندس رفض الكشف عن مضمون "الديو" .

وقال الفنان وائل كفوري فور وصوله إلى مطار الكويت: " إشتقنا إلى الكويت وأهلها واشتقت إلى الغناء على مسرح فبراير بالكويت ، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة بإختياري للمشاركة بهذا المهرجان".

ورداً على سؤال "سيدتي نت" عن غيابه لأكثر من 6 سنوات عن الجمهور الكويتي وما هي المفاجآت الجديدة التي سيقدمها قال كفوري :"بلاشك ستكون الأغاني التي سأقدمها الليلة جديدة بخاصة لم يمض وقت طويل على طرح جديدي بالإضافة إلى تقديم أغاني قديمة ومنوعة يفضلها الجمهور الكويتي" ، نافياً تقديمه الأغاني الخليجية الليلة.

ومن المقرر أن يفتتح وائل كفوري الحفل على أن تكون الوصلة الثانية من نصيب بلقيس والختام مع المهندس .