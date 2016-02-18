هكذا احتفل التركيان خالد ارغنش وبيرغوزار كوريل بعيد زواجهما السابع

قام النجم التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته النجمة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة، بدعوة أصدقائهما المقرّبين الممثلة خديجة شندل الشهيرة بديلا هانم وعريسها بوراك ساياشار، والسيناريست سيما إيرغينيكون وزوجها أور أصلان إلى العشاء في منزلهما.

وقد قام الزوجان بنفسيهما بطبخ أطباق صحية لضيوفهما، واحتفلا بمناسبة العام السابع لزواجهما.

وقد قام أصدقاؤهما بنشر صور حفل العشاء في حساباتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولها محبو الزوجين خالد وبيرغوزار بمحبة واهتمام بالغين.

يذكر أنّه لغاية الآن، يبدو الثنائي خالد آرغنش وزوجته بيرغوزار كوريل مترددين بقبول أي مسلسل جديد لرغبتهما بتخصيص وقت أكبر لعائلتهما.

وهما يمضيان معظم الوقت بالعمل في مقهى بيرغوزار الخاص في منطقة جيهانغير في اسطنبول، حيث تعد بيرغوزار القهوة التركية لزبائنها بنفسها، ويقدمها خالد بنفسه.

وقد أصبح المقهى المفضل للعديد من متابعيهما والسياح العرب.

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