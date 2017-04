النجوم يعزّون راغب علامة وأحلام وأصالة تتجاوزان الخلافات

نزل خبر وفاة "الحاجة وفيقة" على ابنها راغب علامة كالصاعقة. الحاجة وفيقة كانت الرفيقة والصديقة والمرشدة، وقبل كلّ شيء كانت الأم التي ربت عائلة كبيرة وصنعت من أولادها رجالاً ناجحين في الحياة.

أوّل ما كان يفعله راغب علامة هو زيارة منزل والديه في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية كلّ يوم صباحاً، لكي يلقي عليهما تحية الصباح، ولكي ياخذ البركة منهما. هذه العادة لم يقلع عنها السوبر ستار يوماً، ولم يؤخره نجاح أو نجومية عن القيام بواجبه كإبن تجاه والديه.

راغب بعد رحيل والدته، سيفتقد حضن الأم وابتسامة الوالدة الراضية عنه دائماً. سيشتاق إلى مزاحها ودعواتها له بالتوفيق. ولكنه يعرف بأنّ الموت حق وهو سيرضى بمشيئة الله وقدره وسيسلّم أمره له، وهو على يقين بأنها رحلت وهي راضية عنه، وبأنها لن تتوقف عن الدعاء له وهي في السماء.

ولقد سارع النجوم العرب إلى تقديم واجب العزاء إلى زميلهم راغب علامة، عبر رسائل قصيرة نشروها عبر حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنين للحاجة وفيقة أن يكون مثواها الجنة.

وكانت أصالة وأحلام من بين المعزيات، رغم الخلافات، لأنهما يعرفان أنه عند الموت، كل خلاف يرحل وأي زعل يظل أصغر بكثير من فاجعة الموت الكبيرة. أما عاصي الحلاني فزار راغب في بيته وقدّم له واجب العزاء بشكل شخصي، مواسياً إياه في محنته الكبيرة.

أحلام نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام": "الفنان راغب علامة الله يحسّن عزاك في والدتك رحمها الله وربي يصبركم على فراقها". أما أصالة فكتبت لراغب" "كلّما رحل عزيز علينا، رحلت معه قطعة من روحنا، عمرا مديدا لك ولمحبّيك ، وصبّر الله قلبك وأسكن والدتنا الطاهرة جَنَّات الفردوس، آمين يا رب العالمين".

والدة راغب علامة في ذمّة الله

جورج وسوف: أتقدم بأحرّ التعازي من الفنان والصديق راغب علامة وعائلته بوفاة والدته، أسكنها الله فسيح جنّاته، وإن شاء الله خاتمة الأحزان.

هيفا وهبي: خالص التعازي والمواساة للفنان الصديق راغب علامة لرحيل والدته اسكنها الله فسيح جناته، ربنا يعطيكم الصبر.

وائل كفوري: أتقدّم بأحر التعازي القلبيّة إلى الأخ الفنان راغب علامة بوفاة والدته، طالبين من الربّ أن يُسكنَها فسيح جنّاته.

نجوى كرم: Bet2addam bi ta3aziina l 7aarra lal motrib ragheb alama w 3aylto Nchallah tkoun rou7 weledto bel sama

نانسي عجرم: My deepest condolences for your loss dear ragheb alama.. May her soul rest in peace.

إليسا : I am sorry for your loss my dearest @raghebalameh The loss of a mother is the saddest event that can happen in life. My heart is with you.

كارول سماحة: أتقدم بأحر التعازي الى الفنان راغب علامة وعائلته لفقدان والدته، فلترقد روحها بسلام.

وائل جسار: أتقدم بأحر التعازي إلى أخي وصديقي الفنان راغب علامة بموت والدته رحمهـا الله وأدخلها فسيح جناته.

راغب علامة لـ "سيدتي نت": بسبب احلام ضحكت من اصالة

نوال الزغبي: العزيز راغب، قلبي معك ولك مني أحر التعازي برحيل أغلى البشر على قلب كل إنسان، ليرحمها الله ويصبّرك أنت وأسرتك.

رامي عياش: أتقدم من الأخ راغب ومن عائلته الكريمة بخالص التعازي لفقدان الوالدة، أصعب شعور، وداع اﻷم منو سهل، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.

وليد توفيق: أتقدم من الأخ الصديق راغب علامة ومن عائلته الكريمة بأحر التعازي لفقدان والدته. رحمة الله على روحها.

يارا: أتقدّم بأحر التعازي بوفاة الوالدة، الله يرحمها ويصبّركم وتكون نفسها في الجنة

رويدا عطية: قد اصابني من الحزن ما اصابكم إنا لله وإنا اليه راجعون،،الله يتغمد روحها بالرحمه ومثواها الجنة

لطيفة التونسية: تعازيّ القلبية لأخي وزميلي الغالي راغب علامة وكل أسرته الكريمة في وفاة والدته الحبيبة، تغمدها الله برحمته وأسكنها الجنة.

أروى: الفنان راغب علامة عظم الله أجركم وتقبل والدتكم قبولاً حسناً إن شاء الله، الله يصبركم على فراقها ويغمد روحها الجنة.

محمد عساف: أتقدم بأحر التعازي للفنان الكبير راغب علامة بوفاة الفاضلة والدته، وأدعو الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة ويلهم أحبابها الصبر.

رويدا عطية: أصابني من الحزن ما أصابكم، إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يتغمد روحها بالرحمة ومثواها الجنة.

زين العمر: خبر محزن فقدان والدتك صديقي، كل تعازينا لآل علامة الكرام ومين خلّف ما مات، أسكنها الله فسيح جنّاته ولكم من بعدها طول البقاء.

نادر الأتات: انّا لله و انّا اليه راجعون… رحم الله الحجّة امّ محمد والدة السوبر ستار راغب علامة وجعل مثواها الجنة.

نزار فرنسيس: أتقدم من الصديق النجم راغب علامة بأحرّ التعازي بوفاة والدته.. رحمها الله وأسكنها فسيح جنّاته..

شكران مرتجى: كل التعازي للسوبر ستار راغب علامة بوفاة والدته حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمها ويصبره يا رب

رولا شامية: ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ، تلقيت خبر وفاة والدتكم، أتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة.

محمود خيامي: البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون إنتقلت إلي رحمة الله والدة الأخ والصديق راغب علامة الحاجة وفيقة عظم الله أجركم ورحم فقيدتك.