الحبس عام وكفالة 500جنيه لمتهمين بالتستر على المتورطين بحرق «ملهى العجوزة»

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، بالحبس عام لكل من “سيدة.ي”، و”ياسر.أ”، وكفالة 500 جنية، في اتهامهم بالتستر على المتهمين الأول والرابع على الترتيب، في حرق الملهى الليلي “بار الصياد” بالعجوزة، والذي راح ضحيته 17 شخصًا.

كانت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادي عزب، قد أخلت سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ضبطت المتهمين الأول والثاني، بحرق الملهى الليلي، بمدينة السويس، أثناء محاولته الهرب عند ربة منزل والدة خطيبة المتهم الأول “حماصة”، وأرشدا عن المتهم الثالث، ليتم القبض عليه، قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع أثناء هروبه في منزل خاله بمدينة أكتوبر.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب، أن المتهمين محمد عماد محمد على “حماصة” 18 سنة طالب، ومحمد زكى عبدالرحمن وشهرته “محمد المجنون” 19 سنة، أن الأول طالب بمعهد الفراعنة والأخر ميكانيكي وأن منعهما من دخول البار هو ما أثار غضبهما، فقررا الانتقام وعادا بعد عدة ساعات برفقتهما متهمين آخرين وبحوزتهم زجاجات مولوتوف، وقال أحدهما: “كنا عايزين نعلم علي المحل ياباشا”.