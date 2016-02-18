النيابة تخطر السجون بصحة الإفرج عن قيادات 6 إبريل المتهمين بالتظاهر

انتهت هيئة الدفاع عن أعضاء المكتب السياسى لحركة 6 إبريل، من تسديد مبلغ الكفالة المستحقة لتنفيذ قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات فى قضية التظاهر بشارع التحرير بحى الدقى، وأخطرت النيابة العامة قطاع مصلحة السجون بصحة الإفراج عنهم.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من إيصالات تسديد الكفالة البالغة 8 آلاف جنيه، بواقع 2000 جنيه عن كل متهم، وهم شريف الروبى، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل.

من جانبه قال رمضان الزغبى، محامى مركز عدالة للحقوق والحريات، ودفاع أعضاء المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، المتهمين فى القضية، أنهم حصلوا على صحة إفراج من النيابة العامة تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وأوضح "الزغبى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الدفاع سددت 8 آلاف جنيه قيمة إجمالى مبلغ الكفالة البالغة 2000 جنيه لكل متهم، ومن ثم حصلوا على قرار صحة الإفراج من نيابة الدقى.

وأضاف محامى أعضاء حركة شباب 6 إبريل، أنهم سيعودون إلى تخشيبة محكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، ومن ثم تقوم الأجهزة الأمنية بترحيلهم إلى سجن القناطر، على أن يتم تسليمهم لقسم شرطة الدقى كمرحلة نهائية لإطلاق سراحهم.

كان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، أصدر قرارا، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 4 أعضاء بالمكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 20065 لسنة 2015 جنح الدقى، بكفالة 2000 جنيه لكل منهم.

ويواجه النشطاء السياسيين، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتحريض على التظاهر، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية.



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