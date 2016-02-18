ضبط هيروين وبانجو وتامول بحوزة عاطل وطالب وعامل بسوهاج

تم ضبط مصطفى .أ .ع . ح " 37 سنة عاطل ومقيم ش المخبز الآلى قسم أول سوهاج لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبالأخص مخدر الهيروين وعليه وبحوزته "20" لفافة لمخدر الهيروين، و"2" سرنجة لمخدر الهيروين، و"4 "سرنجة لمخدر الأفيون ومبلغ مالى 50 جنيها وميزان حساس وهاتف محمول بمسكنه بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والميزان لإعداد المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 848 ادارى قسم أول سوهاج لسنة 2016 .
كما تم ضبط "15" لفافة ورقية متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1000 جرام حيازة محمد . ا . م . م " 20 سنة طالب ومقيم أولاد يحيى الحاجر -مركز دار السلام بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 772 إدارى مركز دار السلام لسنة 2016 .
>
>وتم ضبط "42" قرصا لعقار التامول المخدر ومبلغ مالى 110 جنيهات ومقص حديد وهاتف محمول حيازة مرتضى .ع . ا .ع " 31 سنة عامل ومقيم أولاد نصير مركز سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2461 جنايات مركز سوهاج لسنة 2016.