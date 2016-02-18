ضبط هيروين وبانجو وتامول بحوزة عاطل وطالب وعامل بسوهاج

‏تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج، بإشراف اللواء أحمد الفولى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، واللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من ضبط كمية من مخدر الهيروين، والبانجو، والترامادول، والحشيش، ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء محب حمزة مساعد المنطقة الجنوبية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

تم ضبط مصطفى .أ .ع . ح " 37 سنة عاطل ومقيم ش المخبز الآلى قسم أول سوهاج لقيامه بالاتجار فى ‏المواد المخدرة وبالأخص مخدر الهيروين وعليه وبحوزته ‏‏"20" لفافة لمخدر الهيروين، و"2" سرنجة لمخدر الهيروين، و"4 "سرنجة ‏لمخدر الأفيون ومبلغ مالى 50 جنيها وميزان حساس وهاتف محمول بمسكنه بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه ‏الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والميزان لإعداد المواد المخدرة، ‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 848 ادارى قسم أول سوهاج لسنة 2016 .

‏كما تم ضبط "15" لفافة ورقية متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1000 جرام حيازة محمد . ا . م . م " 20 سنة طالب ومقيم أولاد يحيى الحاجر -مركز دار السلام بمواجهة ‏المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 772 ‏إدارى مركز دار السلام لسنة 2016 .

>‏

>وتم ضبط "42" قرصا لعقار التامول المخدر ومبلغ مالى 110 جنيهات ومقص حديد وهاتف محمول حيازة ‏مرتضى .ع . ا .ع " 31 سنة عامل ومقيم أولاد نصير مركز سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ‏اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2461 ‏جنايات مركز سوهاج لسنة 2016.