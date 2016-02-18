مصر الأولى فى السمنة أفريقيًا والـ14 عالميًا.. وأقراص التخسيس "وهم"

فجر الدكتور عمرو مطر، رئيس وحدة التغذية بمستشفيات القاهرة التعليمية ورئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية مفاجأة تمثلت فى أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا فى السمنة ورقم 14 على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا المعدل كبير للغاية وعلينا التخلص منه سريعًا لأنه ينبئ بأخطار كبيرة نتيجة ارتباط السمنة بأمراض خطيرة كالقلب والضغط والسكر ودهون الكبد وغيرها.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى مؤتمر التغذية العلاجية الخامس، أن حبوب التخسيس أو ما يسمى بالقرص السحرى الذى يشاع بأنه يسمح للإنسان بتناول الدهون والسكريات دون إصابته بالسمنة وغير ذلك ما هو إلا "وهم" لافتًا إلى أن كل المواد الاعلانية التى تذاع ليلاً ونهارًا هدفها كسب المال.

وأشار الدكتور عمرو مطر إلى أن بعض أنواع الحبوب قد تساعد فى التخسيس شريطة تعاطيها بجانب نظام غذائى صحى منظم وممارسة الرياضة بشكل مستمر، وفى هذه الحالة تتسبب الحبوب فى إنقاص الوزن بنسبة تتراوح بين 5% و10% وتعد عاملاً مساعدًا لـ"الرجيم".

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