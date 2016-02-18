أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مصر الأولى فى السمنة أفريقيًا والـ14 عالميًا.. وأقراص التخسيس "وهم"

Google+ Print
مصر الأولى فى السمنة أفريقيًا والـ14 عالميًا.. وأقراص التخسيس "وهم" مصر الأولى فى السمنة أفريقيًا والـ14 عالميًا.. وأقراص التخسيس "وهم"
فجر الدكتور عمرو مطر، رئيس وحدة التغذية بمستشفيات القاهرة التعليمية ورئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية مفاجأة تمثلت فى أن تحتل المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا فى السمنة ورقم 14 على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا المعدل كبير للغاية وعلينا التخلص منه سريعًا لأنه ينبئ بأخطار كبيرة نتيجة ارتباط السمنة بأمراض خطيرة كالقلب والضغط والسكر ودهون الكبد وغيرها.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى مؤتمر التغذية العلاجية الخامس، أن حبوب التخسيس أو ما يسمى بالقرص السحرى الذى يشاع بأنه يسمح للإنسان بتناول والسكريات دون إصابته بالسمنة وغير ذلك ما هو إلا "وهم" لافتًا إلى أن كل المواد الاعلانية التى تذاع ليلاً ونهارًا هدفها كسب المال.

وأشار الدكتور عمرو مطر إلى أن بعض أنواع الحبوب قد تساعد فى التخسيس شريطة تعاطيها بجانب نظام غذائى صحى منظم وممارسة الرياضة بشكل مستمر، وفى هذه الحالة تتسبب الحبوب فى إنقاص الوزن بنسبة تتراوح بين 5% و10% وتعد عاملاً مساعدًا لـ"الرجيم".

رئيسة الجمعية المصرية للتغذية: يمكن علاج مرضى الجهاز الهضمى بالتغذية فقط
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد