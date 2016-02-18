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وزير الداخلية يتوجه لشرم الشيخ لمتابعة الاستعداد الأمنية لتأمين "الكوميسا"

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وزير الداخلية يتوجه لشرم الشيخ لمتابعة الاستعداد الأمنية لتأمين "الكوميسا" وزير الداخلية يتوجه لشرم الشيخ لمتابعة الاستعداد الأمنية لتأمين "الكوميسا"
غادر مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، متوجها إلى شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الأمنية المكلفة بتأمين مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، الذى تنطلق فعالياته بعد غد، السبت، بمشاركة 7 رؤساء دول أعضاء فى الكوميسا، والعديد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية فى ورجال الأعمال.

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا الاقتصادية مثل الاستثمارات المشتركة فى مجالات مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشاكل الطاقة فى الدول الإفريقية، وبحث زيادة الصادرات وتعميق حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وترجع نشأة مجموعة الكوميسا للعام 1994، بمشاركة 13 دولة من شرقى وجنوب إفريقيا ، ويهدف التجمع إلى تكوين تكتل يناقش المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء وتنمية حجم التجارة بين الدول.

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مصر 365

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