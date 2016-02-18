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محافظ أسوان يؤكد جاهزية المحافظة لاستضافة مباراة الأهلي والمصري.. وينفى اعتذار الأمن

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محافظ أسوان يؤكد جاهزية المحافظة لاستضافة مباراة الأهلي والمصري.. وينفى اعتذار الأمن محافظ أسوان يؤكد جاهزية المحافظة لاستضافة مباراة الأهلي والمصري.. وينفى اعتذار الأمن

اللواء مجدي حجازي (أرشيفية)

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على ترحيب المحافظة سواء على مستوى القيادات الأمنية أو التنفيذية باستضافة مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والمصرى على إستاد أسوان الرياضى حيث تم إرسال خطابات للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم بهذا الترحيب على أن تقام المباراة بدءاً من الأربعاء 24 فبراير فى الوقت المناسب لتنظيمها ، مؤكداً على التنسيق المسبق مع المحافظة قبل إعلان التوقيت على الأندية ووسائل الإعلام والرأى العام.

وأرجع المحافظ ذلك إلي إرتباطات المحافظة بفاعليات مهرجان تعامد الشمس على معبدى أبو سمبل فى الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجارى والتى تحتاج إلى تكثيف الإجراءات الأمنية في الأفراد والإمكانيات لإخراج هذا الحدث العالمى فى أبهى صورة ممكنة ولا سيما أنه يشارك فيه العديد من الشخصيات الهامة من الوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات وضيوف من الفرق الدولية المشاركة سواء بمدينة أسوان أو مدينة أبو سمبل السياحية.

ونفى مجدى حجازى ما تردد فى وسائل الإعلام عن إعتذار المحافظة والأمن بإستضافة هذه المباراة بإستاد أسوان ، وهو الذى يتعارض مع سعى المحافظة للترويج للسياحة الرياضية خلال الفترة القادمة في ظل المناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها أسوان ، مؤكداً على نجاح المحافظة الشهر الماضى في إستضافة معسكر القومى ولقاءاته مع منتخبى الأردن وليبيا حيث تمتلك أسوان كافة المقومات السياحية والبنية الأساسية من فنادق وملاعب ومطارات يؤهلها لأن تكون من أنسب الأماكن لإستضافة مثل هذه المعسكرات أو المباريات المحلية والدولية.

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