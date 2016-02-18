ملامح ريفية في "ديكورات" مطبخ تايلور سويفت

تعكس ديكورات مطبخ النجمة تايلور سويفت Taylor Swift الأمريكية هوايتها في الطهي. علماً أن الفائزة بثلاثة جوائز "غرامي" أخيراً، تسكن منزلاً في حي "تريبيكا" بــ"نيويورك".

هناك، تبدو ملامح ريفية في المساحة المستطيلة التي تبرز أسطح عمل فسيحة، والأخيرة تشكل غاية التواقين إلى استغلال مطابخهم في الطهي والعجن.

ان تصميم مساحة المطبخ المذكور بسيط، مع طغيان الأبيض النقي على خزائن الخشب التي تغطي الجدران المطلية بالأصفر "الباستيل". ومن الواضح أن المالكة تستمتع بتحضير الكعك المحلّى المفضل لديها، على "الجزيرة" التي ترفع سطحاً من الرخام.

إشارة إلى أن الإنارة تتوزع بصورة متجانسة؛ يتركز بعضها فوق مساحة الطهي مباشرة، حيث تتدلى أربع وحدات من الإضاءة من السقف المعدّ من ألواح الخشب. أما "الباركيه" فيكسو أرضية الحيز. واللافت هو الجدار المكسو بقطع من الحجر الطبيعي، حيث تبدو النافذة المطلة على الحديقة.

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