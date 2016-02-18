"الوطني للأرصاد": آثار المنخفض الجوي مستمرة على الدولة

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تأثير المنخفض الجوي الذي بدأ صباح أمس الأربعاء على الدولة سيستمر على المناطق الشمالية والشرقية يصاحبه سقوط أمطار متفرقة نهاراً.

وأفاد المركز عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن عدداً من المناطق الداخلية والغربية ستشهد تشكلاً للضباب، وستكون الرياح معتدلة السرعة والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب الركامية".

وعن الحالة الجوية خلال عطلة نهاية الاسبوع ذكر المركز، بحسب موقع 24 الإخباري، أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان حالة من الاستقرار مصحوبة بتشكل للضباب على مناطق متفرقة والرياح متغيرة وشمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط الموج.