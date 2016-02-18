الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا أحيانا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب، خاصة على المناطق الداخلية والغربية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 08 - 18 كم/ساعة على اليابس خلال الصباح والليل، وشمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 28/32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء & وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30/35 كم/ساعة بوجه عام فوق البحر.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و 10 دقائق صباحا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 24 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 14 90 35 .

> دبي 25 16 90 35 .

> الشارقة 25 12 85 35.

> عجمان 26 12 85 30.

> أم القيوين 26 11 85 30 .

> رأس الخيمة 26 11 85 30 .

> الفجيرة 25 16 75 30.

> العين 25 12 95 25 .

> ليوا 26 11 95 25 .

> الرويس 26 11 95 35 .

> السلع 24 14 90 35.

> دلما 24 16 85 45 .

> طنب الصغرى 23 16 85 45 .

> طنب الكبرى 23 16 85 45 .

> أبوموسى 23 16 85 45.