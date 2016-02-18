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مقتل 3في غارة للقوات الأفغانية على عيادة تديرها منظمة سويدية

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مقتل 3في غارة للقوات الأفغانية على عيادة تديرها منظمة سويدية مقتل 3في غارة للقوات الأفغانية على عيادة تديرها منظمة سويدية

غارة جوية

قالت اللجنة السويدية من أجل أفغانستان، إن مريضين ومسعفًا قتلوا في غارة ليلية نفذتها القوات الأفغانية على مركز طبي بإقليم وردك في وسط البلاد تديره اللجنة.

وبحسب رويترز، قالت اللجنة إن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن الجيش الوطني الأفغاني نفذ غارة على المركز في منطقة تانجي سايدن بإقليم وردك، مساء الأربعاء، ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها.

وقال يورجن هولمستروم مدير اللجنة في أفغانستان في بيان “هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية، ولميثاق جنيف الذي يتعين على كل أطراف الصراع احترامه.”

وأضاف “المنشآت الطبية والعاملون الطبيون يقدمون العلاج لأي شخص يحتاجه وينبغي أن يكون المرضى في أمان طبقا لنص القانون الإنساني.”

وقال المتحدث الإقليمي باسم إن وحدة قوات خاصة نفذت عملية في منطقة تانجي سايدن في إقليم وردك وقتلت 4 متمردين. وأشار إلى أنه لا علم له بوقوع أي غارة على مستشفى.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إنه ليست لديه معلومات عن أي عملية في المنطقة. وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن عملية ضد أفراد من حركة طالبان نفذت في إقليم وردك لكنها لم تستهدف مستشفى.

 

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