وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ استعدادًا لاستقبال وفود منتدى أفريقيا 2016

تفقد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، مطار شرم الشيخ للوقوف على تنفيذ خطة الوزارة استعدادًا لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة في منتدى أفريقيا 2016 المقام يومي 20 و21 فبراير الحالى بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول و الوزراء وقادة المنظمات العالمية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

اطمأن الوزير على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف المنتدى خلال جولته بالمطار، وتوفير استراحات مميزة وكاونترات سفر واستقبال خاصة بهم، وشدد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود من خلال توفير مجموعات عمل من العلاقات العامة والمحطة و الأمن والتحميل وغيرها، خاصة باستقبال ضيوف هذا الحدث، كما تم زيادة أعداد العاملين ومعدات الصيانة والخدمات الأرضية اللازمة في مطار شرم الشيخ للتعامل السريع مع كثافة التشغيل.

وقال «كمال» إنه تقرر تسيير 31 رحلة إضافية من القاهرة إلى شرم الشيخ بإجمالي 66 رحلة منتظمة وإضافية بسعة مقعدية 5000 راكبًا بخلاف الرحلات الدولية المباشرة إلى شرم الشيخ في الفترة من 18 إلى 22 فبراير الحالي لنقل الضيوف المشاركة خلال فترة انعقاد المنتدى.

واطلقت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة حملة دعائية داخل صالات السفر والوصول بمطاري القاهرة وشرم الشيخ، بوضع لافتات إرشادية وأعلام تحمل شعار المنتدى لتعريف جميع المسافرين باستقبال مصر لهذا الحدث الهام، وكذلك على غطاء المقعد “Head Rest” على جميع رحلات مصر للطيران الدولية والرحلات الداخلية المتجهة إلى شرم الشيخ، كما قامت مصر للطيران كونها الناقل الرسمي لمنتدى أفريقيا 2016 بتقديم تخفيض 25% على أسعار جميع رحلاتها الدولية للمشاركين فى المنتدى.