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وقفة لأهالي معتقلي «العقرب» للمطالبة بزيادة مدة الزيارة لذويهم إلى ساعة (صور)

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جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

 

نظم أهالي معتقلي سجن “العقرب”، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بفتح الزيارة لذويهم بالمعتقل، لتصبح ساعة بدلًا من 5 دقائق، وأن تتم الزيارة مباشرة دون حاجز زجاجي، مع مراعاة حقهم الآدمي في عدم المبيت في الشارع ليلة الزيارة، وعدم تحديد عدد معين للمعتقلين الذين يزورونهم كل مرة.

وطالبت أسر المعتقلين بحقهم في إدخال الملابس والمأكولات التي يحملها الأهالي لذويهم بدلًا من عودتهم بها مرة أخرى، وإنهاء رؤية ذويهم من خلف حاجز زجاجي، و- نقل المرضى إلى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم ،وأيضا معاقبة المسئولين عن وفاة ستة من معتقلي سجن العقرب.

المراسل: عمر شوقي

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

ويتعرض المعتقلون في سجن العقرب لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، سواء في التعذيب أو الإهمال المتعمد للمعتقلين وأسرهم، مما دعا الحقوقيين إلى إطلاق اسم “مقبرة العقرب” على السجن.

ورفع المحتجون عدداً من صور المحبوسين داخل سجن العقرب، ولافتات كتبوا عليها: “افتحوا الزيارة، خرجوا المعتقلين”.

المراسل – عمر شوقي

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

جانب من الوقفة الاحتجاجية

 

 

 

 

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