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ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة و حجز 23 "توك توك" مخالف فى الجيزة

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ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة و حجز 23 "توك توك" مخالف فى الجيزة ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة و حجز 23 "توك توك" مخالف فى الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وأداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

و تمكنت الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية بينها 758 انتظار خاطئ و25 سير مخالفة عكس الاتجاه، و 103 مخالفة رخص قيادة، و68 سيارة دون رخص تسيير.
>وتم حجز 7 سيارات، وسحب ترخيص 11 دراجة بخارية وحجز 13 دراجة أخرى، وتم ضبط 3102 مخالفة متنوعة وتم تحرير 33 مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار. كما تم حجز 23 توك توك مخالف لقرار حظر سيره طبقا لقرار المحافظ، و تم اتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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مصر 365

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