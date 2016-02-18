تشديدات أمنية بمحيط محكمة جنوب الجيزة أثناء التحقيق مع تيمور السبكى

شهدت محكمة جنوب الجيزة الكلية تشديدات أمنية بالتزامن مع إجراء النيابة التحقيقات مع تيمور السبكى، لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية فى ظل تواجد الخدمات الأمنية والمرورية للعمل على تنظيم حركة المركبات بمحيط المحكمة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار المتهم تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

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