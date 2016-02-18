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تشديدات أمنية بمحيط محكمة جنوب الجيزة أثناء التحقيق مع تيمور السبكى

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تشديدات أمنية بمحيط محكمة جنوب الجيزة أثناء التحقيق مع تيمور السبكى تشديدات أمنية بمحيط محكمة جنوب الجيزة أثناء التحقيق مع تيمور السبكى
شهدت محكمة جنوب الجيزة الكلية تشديدات أمنية بالتزامن مع إجراء النيابة التحقيقات مع تيمور السبكى، لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية فى ظل تواجد الخدمات الأمنية والمرورية للعمل على تنظيم حركة المركبات بمحيط المحكمة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار المتهم تيمور السبكى لإهانته سيدات ، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.


>النائب العام يحيل البلاغات المقدمة ضد تيمور السبكى لنيابة جنوب الجيزة

تيمور السبكى يعلن عبر "فيس بوك" تسليم نفسه لقوات الشرطة

بالصور.. المحامى سمير صبرى: تيمور السبكى يسلم نفسه لقسم شرطة الدقى

مصادر بالداخلية: القبض على تيمور السبكى بشارع السودان فى العجوزة

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مصر 365

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