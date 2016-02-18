«ميناء القاهرة الجوي» يوقع عقد الأسواق الحرة لمبنى الركاب “2″ الجديد

وقّع المهندس محمد سعيد محروس، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عقد الأسواق الحرة بمبنى الركاب رقم “2″ مع شركة ديوفري “DUFRY” السويسرية للأسواق الحرة، وقام بالتوقيع عنها “ميجل أنجيل مارتينز” المدير التنفيذي لجنوب أوربا وأفريقيا.

وصرح «محروس»، أن شركة ديوفري الفائزة في المزايدة العلنية، والتي تقدم لها العديد من الشركات، تعاقدت مع شركة ميناء القاهرة الجوي على استغلال مساحة 3000 متر مربع بمبنى الركاب رقم “2″ لمدة خمس سنوات بنسبة 28% لشركة ميناء القاهرة الجوي.

وتم التوقيع على العقد بحضور لفيف من قيادات الشركتين منهم المهندس علي الإتربي رئيس القطاع التجاري.