أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«ميناء القاهرة الجوي» يوقع عقد الأسواق الحرة لمبنى الركاب “2″ الجديد

Google+ Print

 

توقيع عقد الأسواق الحرة

توقيع عقد الأسواق الحرة

وقّع المهندس محمد سعيد محروس، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عقد الأسواق الحرة بمبنى الركاب رقم “2″ مع شركة ديوفري “DUFRY” السويسرية للأسواق الحرة، وقام بالتوقيع عنها “ميجل أنجيل مارتينز” المدير التنفيذي لجنوب أوربا وأفريقيا.

وصرح «محروس»، أن شركة ديوفري الفائزة في المزايدة العلنية، والتي تقدم لها العديد من الشركات، تعاقدت مع شركة ميناء القاهرة الجوي على استغلال مساحة 3000 متر مربع بمبنى الركاب رقم “2″ لمدة خمس سنوات بنسبة 28% لشركة ميناء القاهرة الجوي.

وتم التوقيع على العقد بحضور لفيف من قيادات الشركتين منهم المهندس علي الإتربي رئيس القطاع التجاري.

 

توقيع عقد الأسواق الحرة

توقيع عقد الأسواق الحرة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا