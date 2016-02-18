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تياجو ألكانتارا: لن أرحل مع جوارديولا

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تياجو ألكانتارا: لن أرحل مع جوارديولا تياجو ألكانتارا: لن أرحل مع جوارديولا

(إفي) أكد الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني انه لن يرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مدرب الفريق بيب جوارديولا الذي سينتقل لتدريب مانشستر سيتي اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال ألكانتارا في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية "هناك شائعات دوما، علينا أن نحترم قرار المدرب، ولكن ليس صحيحا أنني سأرحل معه للسيتي. لم أكن سأوقع عقدي الجديد مع البايرن إذا كنت أنوي الرحيل".

وأشار ألكانتارا إلى أنه يشعر بالراحة في ميونيخ وينوي مواصلة تحقيق أحلامه مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي خليفة جوارديولا قائلا "أنا أستمتع بالحياة في ميونيخ ومع فريقي".

أوضحت عدة تقارير إنجليزية أن جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ سيكون ممنوعا من ضم أي لاعبين من العملاق البافاري إلى مانشستر سيتي حينما يتولى مهمة تدريب الأخير.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ستار" فإن مدرب بايرن ميونيخ فقد اتفق مع إدارة الفريق شفهيا على أنه لن يحاول ضم أي لاعبين من الفريق.

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