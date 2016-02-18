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نيابة جنوب الجيزة تحقق مع تيمور السبكى فى اتهامه بسب وقذف سيدات الصعيد

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نيابة جنوب الجيزة تحقق مع تيمور السبكى فى اتهامه بسب وقذف سيدات الصعيد نيابة جنوب الجيزة تحقق مع تيمور السبكى فى اتهامه بسب وقذف سيدات الصعيد
تباشر نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع تيمور السبكى، لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار المتهم تيمور السبكى لإهانته سيدات ، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ نص الحوار المسجل على الأسطوانات، وتبين للنيابة مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.

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مصر 365

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