إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 8 قطع أثرية عقب التنقيب عنها فى أطفيح

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التنقيب عن الآثار والإتجار فيها.

وردت معلومات للرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها وجود تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بالمنطقة، فتحرك على رأس مأمورية أمنية برفقة النقيب حسين ناجى معاون المباحث، وألقوا القبض على 6 متهمين وعثر بحوزتهم على 5 تماثيل أثرية صغيرة و3 تماثيل كبيرة الحجم.

واعترف المتهمون أمام المقدم أحمد عبد الروؤف وكيل فرقة مباحث شرق الجيزة، بحيازتهم للمضبوطات نتيجة التنقيب وكانوا فى طريقهم لبيعها لعملائهم، وأحالهم اللواء خالد شلبى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة للنيابة.

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