الحبس سنة لمقاول وربة منزل بتهمة التستر على المتهمين بـ"حرق ملهى العجوزة"

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، بالحبس سنة لكلا من "سيدة.ا" 47 سنة ربة منزل، و"ياسر.أ" مقاول، وكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهما؛ بتهمة التستر على مجرمين هاربين من العدالة وهم المتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلى، بالقضية المقيدة برقم 1629سنة 2015.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمة الأولى "سيدة.ا"، الشهيرة بـ"أم كريم" قد أخفت خطيب ابنتها المتهم الأول فى قضية حرق ملهى العجوزة الليلى، الشهير بـ"حماصة" بمحافظة السويس، على الرغم من علمها باشتراكه فى حرق الملهى، إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى "ياسر.ا" ويعمل مقاول، خال المتهم الرابع فى ذات القضية سالفة الذكر "محمود.س"، قد أخفى نجل شقيقته فى شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد مكانه بعد إجراء تحرياتهم حول أقاربه وأصدقائه والأماكن التى يتردد عليها وتم ضبطه.

كان 4 متهمين قد ألقوا زجاجات المولوتوف المشتعلة على ملهى العجوزة الليلى، بسبب خلافات بينهم وبين العاملين بالملهى، ما تسبب فى وفاة 17 شخصا من العاملين، وكشف التقرير الطبى أنهم توفوا نتيجة الاختناق، وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين الأربعة، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

- 18 فبراير.. الحكم فى قضية التستر على المتهمين بـ"حرق ملهى ليلى بالعجوزة"