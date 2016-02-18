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بدء قداس جنازة بطرس غالى بالكنيسة البطرسية برئاسة البابا تواضروس

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بدء قداس جنازة بطرس غالى بالكنيسة البطرسية برئاسة البابا تواضروس بدء قداس جنازة بطرس غالى بالكنيسة البطرسية برئاسة البابا تواضروس
بدأ قداس جنازة الدكتور بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذى ترأسه البابا تواضروس الثانى بطريرك الإسكندرية، بكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية، بحضور عدد كبير من الوزراء والسياسيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة، كان آخرهم إيلينا بيكوفا، المدير التنفيذى لمنظمة اليونسكو، وسفيرا سويسرا وفرنسا بالقاهرة.

كما حضر أيضًا محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية السابق وعمرو موسى وفايزة أبو النجا والسفير الفلسطينى، والأساقفة أنبا موسى أسقف الشباب والأنبا بطرس.

وكان جثمان الدكتور بطرس بطرس غالى، وصل منذ قليل إلى الكنسية البطرسية بالعباسية، لإقامة الصلاة الجنائزية.


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