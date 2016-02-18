تامر عبد المنعم ردًا على العدل: "أنت احترفت الفن من بوابة الملاهى الليلية"

قال الفنان تامر عبد المنعم لـ"اليوم السابع" ردًا على المنتج محمد العدل إنه تفاجأ بتعليق المنتج على قرار اعتزاله التمثيل، وأضاف تامر: "فى الواقع أنا فوجئت بتعليق المنتج محمد العدل على قرارى باعتزال التمثيل ووسائل التواصل الاجتماعى واستفزيت بشدة مقررًا الاتصال بالمنتج محسن علم الدين لكونه صديقًا مشتركًا ليحدثه ويبلغه بأن يحذف البوست فى غضون عشر دقائق وإلا سأضطر للرد وبالفعل قبل مرور العشر دقائق قام بحذفه ولكن للأسف بعد فوات الأوان فقد تناقلته المواقع وقام عدد كبير من الصحفيين بالاتصال بى لسؤالى عن رد فعلى تجاه ما كتبه العدل".

ووجه تامر رسالة للعدل عبر "اليوم السابع" قال فيها: "يا دكتور محمد أنت ذكرت فى مكالمتك مع الصديق المشترك محسن علم الدين أننى الذى بدأت حينما هاجمتك أنت ومخرج لا مجال لذكر اسمه الآن، بأحد البرامج وقلت أنكما تمثلان ضغطًا على أى وزير ثقافة بحجة إن سيادتك مؤسس جبهة الإبداع -اللى أنا مش عارف لها وظيفة- وإن المخرج صديقك يدعى أن القوات المسلحة هى من كلفته بتصوير ثورة ٣٠ يونيو من الطائرات وهى معلومة عارية تمامًا من الصحة، إذن فرد سيادتك رد انتقامى غير موضوعى وبه إساءة لشخصى لا أقبلها ووصاية منك على الفن والفنانين غير مبررة فمعلوماتى عن سيادتك أن آخر إنتاجك السينمائى كان منذ عشر سنوات وأنك فى الأصل لست ابنًا للمهنة فأنت دكتور كما يطلقون عليك (ولكن بيطرى) وحينما احترفت الفن كان من بوابة الملاهى الليلية التى كنت تمتلكها ثم أنتجت فى تسعينيات القرن الماضى للسينما وتشارك شقيقك الآن فى الإنتاج الدرامى".

وأضاف: ليس معنى أننى من أنصار الرئيس الأسبق مبارك كما ذكرت سيادتك لصديقنا المشترك وأنك من أنصار حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر أن تهاجمنى!! وليس معنى أننى من الذين انتخبوا الرئيس السيسى وأنك من الذين انتخبوا حمدين أن تهاجمنى!! وليس معنى أننى من مؤيدى الجيش المصرى وأنك من بتوع يسقط حكم العسكر أن تهاجمنى!! وليس معنى أننى لم أشارك فى ٢٥ يناير وأنك شاركت بها أن تهاجمنى!! فهى لن تعطيك أى أفضلية ولن تميزك وكنت أتمنى أن يكون نقدك لى نقدًا موضوعيًا بعيدًا عن هذه المهاترات والشماتات وأن تراعى حقوق الزمالة".

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