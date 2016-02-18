صحة الشرقية تُنهى استعداداتها لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أنهت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، استعداداتها لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، فى الفترة من 21 إلى 24 فبراير ولمدة 4 أيام.

وتستهدف الحملة الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، بإجمالى 1085823 طفلاً تقريبًا، وسيكون التنفيذ على مستوى جميع المنشآت الصحية، وذلك من خلال وحدات صحة الأسرة والمراكز الطبية ومكاتب الصحة وفرق تابعة لوزارة الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وعددهم 3218 فرقة؛ منها 507 فرق ثابتة فى المنشآت الصحية و2711 فرقة متحركة من مكان لآخر، وذلك تحت إشراف فرق ثابتة للإدارات، وفرق إشراف المديرية.

وأضاف الدكتور خالد فوزى مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور وكيل الوزارة، لتلقى الشكاوى والمعلومات الخاصة بعملية التطعيم أثناء تنفيذ الحملة، والاتصال المباشر للتأكد والتنسيق مع مدير الإدارات الصحية، فى حالة وجود مشاكل من عدمه، وعرضها على الرؤساء واستقبال البلاغات الخاصة بالحملة، وإعداد البلاغ اليومى لإرساله لوزارة الصحة والسكان.