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وزيرة التعاون الدولى تصل قرى أبيس لتوزيع الدعم لمتضررى السيول والأمطار

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وزيرة التعاون الدولى تصل قرى أبيس لتوزيع الدعم لمتضررى السيول والأمطار وزيرة التعاون الدولى تصل قرى أبيس لتوزيع الدعم لمتضررى السيول والأمطار
وصلت منذ قليل الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إلى قرى أبيس 2 بالإسكندرية، حيث تترأس قوافل شاملة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والغذائية وملابس لأهالى قرية أبيس 8 شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى.

كما تقدم وزيرة التعاون الدولى الدعم لـ 7 أسر من متضررى السيول والأمطار التى تعرضت لها أسر القرية فى ديسمبر الماضى بالاسكندرية.

ومن المقرر أن تتوجة الوزيرة الى مكتب المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية عقب الجولة التفقدية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة حول هذا الشأن.
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