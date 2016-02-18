أمن الإسكندرية يضبط شبكة آداب تديرها سيدة بمساعدة حارس العقار

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط شبكة منافية للآداب العامة تديرها سيدة غرب الإسكندرية بمساعدة حارس العقار.

وردت معلومات للمقدم عادل سلام الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "فاطمة.ح.ع" بإدارة شقة كائنة بالطابق الثانى عشر بالعقار شارع الشيخ السيد رمضان دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من راغبى المتعة الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادى تتقاضاه، بمعاونة حارس العقار "حسين.ش.ا".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "فاطمة.ح" 45 سنة ربة منزل مقيمة دائرة كرموز "المأذون بضبطها"، و"حسين.ش" 40 سنة حارس عقار مقيم المنصورة، محافظة الدقهلية "تسهيل دعارة"، و"رشا.س" 33 سنة مقيمة دائرة قسم ثان الرمل، و"إيمان.ع" 24 سنة مقيمة دائرة قسم أول الرمل، و"نسرين.ع" 29 سنة، السابق اتهامها فى القضية جنح قسم أول المنتزه "تحريض على الفسق" مقيمة دائرة قسم العطارين، و"محمد.ف" 39 سنة عامل السابق اتهامه فى 12 قضية "مخدرات - نصب - سلاح - سرقة" مقيم دائرة قسم ثان المنتزه.

تم ضبط الثالثة والسادس عاريتان تماماً داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى وضبط بحوزتهما مبلغ 670 جنيهاً، و7 هاتف محمول وعلبة بيرة كانز، وبمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.