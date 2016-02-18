إصابة شخصين فى مشاجرة بالمنيا

أصيب شخصان فى مشاجرة، بأحد شوارع بمدينة ملوى فى محافظة المنيا، اليوم الخميس، وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لقسم شرطة ملوى يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين.

انتقل النقيب أحمد لبيب معاون المباحث الأول، وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين يستقلان موتوسيكل، وصاحب محل بشارع التوحيد، إثر مشادة بينهما أسفرت عن إصابة كل من "رحيم .ط" بجرح نافذ بالرقبة وتم نقله من مستشفى ملوى لمستشفى المنيا الجامعى، و"مايكل .س" وتم نقله لمستشفى ديرمواس.