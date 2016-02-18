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تحريات المباحث حول تحرش أمين شرطة بـ"سيدة مترو المرج": الواقعة مختلقة

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تحريات المباحث حول تحرش أمين شرطة بـ"سيدة مترو المرج": الواقعة مختلقة تحريات المباحث حول تحرش أمين شرطة بـ"سيدة مترو المرج": الواقعة مختلقة
تسلمت، منذ قليل، نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد فؤاد، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، تحريات المباحث حول واقعة تحرش أمين الشرطة "مدحت.ه"، بسيدة مترو المرج، حيث أكدت أن زوج المجنى عليها "المتحرش بها" المدعو محمد سيد عبد الفتاح له نصبة "شاى" أمام محطة عزبة النخل، وأنه سبق اتهامه فى القضية رقم 104 حدائق القبة "بلطجة".

وأضافت التحريات، أن الواقعة ملفقة جملة وتفصيلاً لأنه تم القبض على شقيق زوجة المجنى عليها، ويدعى "حسام الدين"، فى يوم الواقعة نفسه، ومن أجل هذا اختلق الشاكى وزوجته الواقعة.

من جانبه، طالب محمد سامى، محامى المجنى عليها، بعدم الاعتداد بتلك التحريات لوجود مجاملة واضحة وصريحة من مباحث قسم المرج لأمين الشرطة، حيث طالب بإجراء تحريات من قبل الأمن الوطنى بدلاً من تحريات المباحث؛ للوقوف على حقيقة الواقعة، بالإضافة إلى طلبه من النيابة العامة أخذ تعهد على قسم شرطة المرج بعدم التعرض للشاكى وزوجته.

وبسؤال المستشار محمد فؤاد، وكيل النائب العام، للشاكى "هل توجد علاقة بينك وبين العقيد بهاء الشافعى مفتش مباحث قسم شرطة المرج؟"، قدم الشاكى هاتفه المحمول، وتبن وجود اتصال من المفتش للشاكى بتاريخ 16-2 بتوقيت الساعة الـ12 صباحًا، حيث أكد الشاكى أن المفتش طلب منه الحضور لحل المسألة بصفة ودية، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبه.

كما استمعت النيابة العامة، لأقوال الطفل يوسف محمد السيد، نجل المجنى عليها، حيث قرر ما قررته والدته فى تحقيقات النيابة.

وكانت النيابة العامة تسلمت، اليوم الخميس، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة تحرش أمين الشرطة "مدحت.ه"، بسيدة مترو المرج، حيث نص التقرير على أن صدر السيدة مصاب بخدوش وسحجات .

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أمرت أمس بحجز أمين الشرطة "مدحت.ه"، المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج، على ذمة التحريات.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد استدعت، أمس، أمين الشرطة للتحقيق معه، وتم عرضه على المجنى عليها وزوجها وسط مجموعة من الأشخاص، وتمكنت المجنى عليها وزوجها من التعرف عليه فى 3 مرات عرض.

وأكد مصدر قضائى، أن زوج المجنى عليها سلم النيابة عددًا من أرقام الهواتف المجهولة التى تلقى منها تهديدات للتنازل عن المحضر.


>الطب الشرعى فى واقعة تحرش أمين شرطة بسيدة بمترو المرج: "الصدر به خدوش"

حجز أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج على ذمة التحريات

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مصر 365

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