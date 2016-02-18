ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدرجات البخارية بسوهاج

تمكن ضباط قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على عصابة كركر وكتكت عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية من أمام منزل عامل بالاشتراك مع آخر.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج بتقدم عاطل ببلاغ يفيد سرقة دراجته البخارية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد عبد المجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية والرائد أحمد المولد، رئيس القسم بتقدم أحمد محمود محمد أحمد 33 سنة حاصل على دبلوم، يقيم حى راشد دائرة القسم بسرقة دراجته البخارية رقم 92988 سوهاج ماركة دايون سوداء اللون شاسيه ‏رقم 491325544 موتور رقم 1394530 من أمام منزله.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ‏"محمد.ج.ا.ش" وشهرته "كركر" 16 سنة عاطل‏، و"عصام.ج.ا.ش" 17 سنة عاطل يقيمان شارع المخبز الآلى دائرة القسم‏، و"محمد.ع.ع.م" وشهرته "كتكت" 21 سنة عاطل، يقيم شارع السلخانة دائرة القسم ‏والسابق اتهامه فى عدد 15 قضية متنوعة "سرقات عامة، مخدرات، ضرب عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم ‏بتكوين تشكيل عصابى، فيما بينهم تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا ‏بقيامهم بارتكاب واقعة المحضر رقم 759 جنح القسم لسنة 2016 سرقة دراجة بخارية ماركة دايون حمراء اللون ملك عبد ‏الله كامل محمد جبريل، وواقعة المحضر رقم 1031 جنح القسم لسنة 2016 سرقة دراجة بخارية ماركة دايون سوداء اللون ملك ‏كيرلس مجدى عطية طانيوس، وواقعة المحضر رقم 1221 جنح القسم لسنة 2016 سرقة دراجة بخارية ماركة كوازاكى فضية اللون ملك مؤمن على دياب عبد القادر، كما تم ضبط دراجة بخارية ماركة هوجن سوداء اللون تحمل رقم 75607 سوهاج بحوزة المتهم الثالث، جارى ‏الاستعلام عن مالكها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.