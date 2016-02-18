بالصور.. رئيس مدينة دهب يكرم العاملين والطلاب المتميزين

كرم اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب، اليوم الخميس، بعضًا من العاملين المتميزين بالإدارات المختلفة "الصحة، التأمين الصحى"، والأولى فى الشهادة الابتدائية، والأولى فى الشهادة الإعدادية على مستوى إدارة دهب التعليمية.

كما كرم علوان، الحاج الراعى منصور عبد الحميد أحد المزارعين المتميزين فى وادى اللجيبى، وذلك تكريماً لهم لأداء مهام عملهم بتفانى وإخلاص، وأنه سلم لهم شهادات التقدير ليكون دافعًا على مسيرة العطاء والتميز المستمر ولباقى الزملاء؛ للسعى على تقديم الأفضل للحصول على شهادات تقدير كتكريم معنوى لهم، والارتقاء بمستوى التعليم بالمدينة والتميز العلمى لجميع الأبناء، وتمنى لهم التوفيق ومزيدًا من الجهد والعطاء.



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