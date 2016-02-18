أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ يكرم 50 عاملا متميزا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يكرم 50 عاملا متميزا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ كفر الشيخ يكرم 50 عاملا متميزا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم الخميس، الحفل الذى أقامته شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتكريم أفضل العاملين فى الشركة، بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحى، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

و قال محافظ كفر الشيخ إن المياه تساوى الحياة والدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن بجودة عالية، مضيفاً أن مياه الشرب من المرافق والخدمات الأساسية التى يهتم بها ويتابع عملها.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه مهتم بملف الصحة، حيث أطلق حملة القومية لمكافحة فيروس سى، والتى بدأت عملها من مركز الرياض وتواصل عملها حاليا بمركز الحامول حتى بداية عمل الحملة بمدينة كفر الشيخ فى 21 فبراير الحالى، بالتعاون مع صندوق تحيا ، من خلال عمل قوافل مديرية الشئون الصحية، وذلك بعنوان " كفر الشيخ خالية من فيروس سى خلال العام 2016م".

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الحملة تقوم بعمل الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج مجانا مع القضاء على قائمة الانتظار، ويتم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحي بكفر الشيخ لاستكمال باقي الفحوصات وصرف العلاج بالمجان ، مشيراً إلى أنه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة في مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ .

وفى نهاية الحفل كرم محافظ كفر الشيخ 10 من السائقين، و 10 عاملين صرف، و 10 عاملين حفر، 10 سباكين، و10 عاملين فنيين وشكرهم على جهودهم لتميزهم في عملهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد