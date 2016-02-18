محافظ كفر الشيخ يكرم 50 عاملا متميزا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم الخميس، الحفل الذى أقامته شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتكريم أفضل العاملين فى الشركة، بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحى، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

و قال محافظ كفر الشيخ إن المياه تساوى الحياة والدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن بجودة عالية، مضيفاً أن مياه الشرب من المرافق والخدمات الأساسية التى يهتم بها ويتابع عملها.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه مهتم بملف الصحة، حيث أطلق حملة القومية لمكافحة فيروس سى، والتى بدأت عملها من مركز الرياض وتواصل عملها حاليا بمركز الحامول حتى بداية عمل الحملة بمدينة كفر الشيخ فى 21 فبراير الحالى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من خلال عمل قوافل مديرية الشئون الصحية، وذلك بعنوان " كفر الشيخ خالية من فيروس سى خلال العام 2016م".

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الحملة تقوم بعمل الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج مجانا مع القضاء على قائمة الانتظار، ويتم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحي بكفر الشيخ لاستكمال باقي الفحوصات وصرف العلاج بالمجان ، مشيراً إلى أنه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة في مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ .

وفى نهاية الحفل كرم محافظ كفر الشيخ 10 من السائقين، و 10 عاملين صرف، و 10 عاملين حفر، 10 سباكين، و10 عاملين فنيين وشكرهم على جهودهم لتميزهم في عملهم.