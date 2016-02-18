مياة الشرب بالشرقية توقف تحصيل الرسم من 3 عزب بمنشأة أبو عمر

قرر المهندس شاكر عبد الفتاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وقف تحصيل رسوم خدمة المياه من عزب "الإيمان، المنصورى والرحاب" بمنشأة أبو عمر، وتوفير فناطيس مياه مجانية لهم.

وقال "عبد الفتاح"، لـ"اليوم السابع"، إن تلك العزب الحدودية تبعد عن المحطة المغذية للمركز "طارق بن زياد" 10 كيلو، وأنه فى عام 2011 وصل خط 4 بوصة لمسافة 3 كليو مترات، واستكمل الأهالى 6 كيلو بخط واحد بوصة، إلا أن المحطة طاقتها ضعيفة لا تكفى لتوصيل المياه إليهم، مما سبب أزمة ضعف الخدمة لديهم .

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه كان فى وقت سابق تم رفع أزمة تلك العزب للهيئة القومية للشرب، والتى عاينت محطة طارق بن زياد، وأعدت دراسات لزيادة طاقتها إلى 400 لتر فى الثانية، إلا أن مأخذ المياه العكرة يبعد 37 كيلو مما يعيق سرعة استكمال التطوير، والهيئة وضعت خطة لتنفيذه والتغلب على هذا العائق.

وأشار، أنه كلف مدير إدارة منشأة أبو عمر بالتوجه إلى محافظة بورسعيد، ودراسة الأمر مع المسئولين هناك، إن كان هناك إمكانية لمد خط مياه من بورسعيد لهذه العزب وتوفير الخدمة لها، وتقوم بورسعيد بتحصيل الرسوم، مؤكدًا أن خدمة المواطن هى أهم ما يشغلنا وليس الروتين فى تبعية المحافظة .

فيما شكا أهالى عزب "الإيمان، الرحاب، المنصورى"، والتى تقع على حدود محافظ الشرقية من ناحية بورسعيد، والذين يعيشون على الزراعة، من عدم وصول المياه وانقطاعها بشكل مستمر واعتمادهم على مياه الجراكن كمصدر أساسى فى حياتهم، وأن جميع المنازل موصل لها عدادات المياه والكهرباء، ويوجد بها مدرستان ابتدائى وأخرى إعدادى، ويقيمون بتسديد الفواتير باتنظام، بالرغم من ذلك لا توجد مياه فى القرية منذ نشأتها قبل 26 عامًا، بسبب تعامل الشركة معهم على أنهم "عشوائيات".

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