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وصول الوفود المشاركة فى معسكر "مستقبل وطن" بالغردقة

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وصول الوفود المشاركة فى معسكر "مستقبل وطن" بالغردقة وصول الوفود المشاركة فى معسكر "مستقبل وطن" بالغردقة

>وصل اليوم الخميس الوفود المشاركة فى معسكر حزب مستقبل وطن الثالث الذى تستضيفه مدينة الغردقة، وكان فى استقبال الوفود، النائب أشرف رشاد القائم بأعمال رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، و عماد سيف الدين أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر.

وصرح عبد الرحيم كمال أمين تنظيم مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن المعسكر يستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة 500 فرد من أعضاء أمانات الحزب بالمحافظات المختلفة بينهم 30 نائبًا بالبرلمان من أعضاء الحزب، وأضاف أن اليوم فى السابعة مساءً سوف يكون هناك لقاء مع محمد بدران رئيس الحزب المتواجد بأمريكا مع أعضاء المعسكر عبر الفيديو كونفرانس.

من جانبه أكد عماد سيف الدين أمين البحر الأحمر، أن الوفود بدأت فى الوصول وكان فى مقدمتهم وفود أمانات محافظتى المنيا وبنى سويف، مشيرًا أن المعسكر لن يقتصر على التدريب فقط ولكن سوف يشمل فاعليات ترويج للسياحة، بالإضافة إلى برامج ترفيهية للمشاركين.

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مصر 365