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وزير الرى يأمر بحل مشكلة مواطنة بالإسكندرية استولى بلطجى على أرضها

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وزير الرى يأمر بحل مشكلة مواطنة بالإسكندرية استولى بلطجى على أرضها وزير الرى يأمر بحل مشكلة مواطنة بالإسكندرية استولى بلطجى على أرضها
أمر الدكتورحسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، أثناء جولته بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحل مشكلة مواطنة استغاثت به أثناء جولته لقيام أحد البلطجية بالاستيلاء على أرضها الزراعية بوضع اليد، رغم وجود ملكية للأرض لها، وتم تقديمها لمديرية الرى بالإسكندرية ودمنهور ولكن دون رد.

واستمع "المغازى" لمشكلة السيدة وأمر بحلها بتقديم أوراق الملكية لوزارة الرى من خلال أحد موظفيه، لبحث المشكلة ومتابعتها لدى الوزارة لاستراجعها وردها إليها من جديد.

يذكر أن الدكتور حسام مغازى يفتتح عدة مشروعات جديدة بالإسكندرية لحماية الشواطئ وحماتها من نحر البحر والظروف المناخية، بالإضافة إلى افتتاح مشروع إحلال وتجديد مشروع الإدارة المتكاملة لمشروعات الرى.

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مصر 365