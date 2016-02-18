أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إحتفالا بمئويتها .عرض 4أفلام لـ”أنجريد برجمان”بسينما “زاوية” الأسبوع المقبل

Google+ Print
إحتفالا بمئويتها .عرض 4أفلام لـ”أنجريد برجمان”بسينما “زاوية” الأسبوع المقبل إحتفالا بمئويتها .عرض 4أفلام لـ”أنجريد برجمان”بسينما “زاوية” الأسبوع المقبل

إحتفالا بالذكرى المئوية للنجمة السويدية “إنجريد برجمان” ،تقيم سفارة السويد بالقاهرة بالتعاون  مع المعهد الثقافى الإيطالى.4ليالى سينمائية بسينما زاويه بوسط البلد

وتبدأ العروض فى السابعه ونصف مسائا بالفترةمن 24الى 27فبراير ،وتقدم أفلام   ”وجه امرأة” إنتاج عام 1938، “سترومبولى” ،”رحلة إلى إيطاليا” ،و”إنتر ميتزو” إنتاج عام 1939 ، والدعوة عامة ومجانية للحضور.

يذكر أن نجمة السينما السويدية إنجريد برجمان “1915-1982″ كانت إحدى رائدات صناعة السينما العالمية وتركت بصمتها فى عدة دول، منها السويد وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وفازت إنجريد برجمان خلال مسيرتها الفنية بثلاث جوائز أوسكار، بالإضافة إلى جائزتى إيمى، وأربع جوائز جولدن جلوب وكذلك جائزة بافتا وجائزة تونى كأفضل ممثلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا