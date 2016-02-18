إحتفالا بمئويتها .عرض 4أفلام لـ”أنجريد برجمان”بسينما “زاوية” الأسبوع المقبل

إحتفالا بالذكرى المئوية للنجمة السويدية “إنجريد برجمان” ،تقيم سفارة السويد بالقاهرة بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى.4ليالى سينمائية بسينما زاويه بوسط البلد

وتبدأ العروض فى السابعه ونصف مسائا بالفترةمن 24الى 27فبراير ،وتقدم أفلام ”وجه امرأة” إنتاج عام 1938، “سترومبولى” ،”رحلة إلى إيطاليا” ،و”إنتر ميتزو” إنتاج عام 1939 ، والدعوة عامة ومجانية للحضور.

يذكر أن نجمة السينما السويدية إنجريد برجمان “1915-1982″ كانت إحدى رائدات صناعة السينما العالمية وتركت بصمتها فى عدة دول، منها السويد وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وفازت إنجريد برجمان خلال مسيرتها الفنية بثلاث جوائز أوسكار، بالإضافة إلى جائزتى إيمى، وأربع جوائز جولدن جلوب وكذلك جائزة بافتا وجائزة تونى كأفضل ممثلة.