رئيسة الجمعية المصرية للتغذية: يمكن علاج مرضى الجهاز الهضمى بالتغذية فقط

تحت شعار "التغذية والجهاز الهضمى" انطلق صباح اليوم المؤتمر السنوى الخامس الذى تنظمه الجمعية المصرية للتغذية الصحية والعلاجية.

وقالت الدكتورة صفاء توفيق رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، لـ"اليوم السابع": "توعية المجتمع بمشكلات الجهاز الهضمى لن تحدث بدون تبادل لخبرات الاطباء والمتخصصين معًا، لهذا نحرص أن نقدم هذه المؤتمرات للأطباء للاستفادة من كل الخبرات فى مجال الجهاز الهضمى والتغذية".

وأوضحت رئيس وحدة التدريب بالمعهد القومى للتغذية بقسم التغذية الاكلينيكية، أن المرضى يلجأون للادوية، خاصة مرضى الجهاز الهضمي، لتخفيف آلامهم فى الوقت الذى يمكن أن يحافظوا فيه على أنفسهم باستخدام التغذية السليمة، فالتغذية هى الوقاية من كل الأمراض.

ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية حول أسس التقييم الغذائى للمرضى والتغذية العلاجية لمرضى كسل المعدة والأمعاء ومتلازمة الأمعاء القصيرة، كما يقدم الرعاية الغذائية الأمثل لبعض الحالات مثل سرطان القولون والمستقيم ومرضى حساسية الطعام وعدم تحمل الغذاء وعلاقة السمنة ببكتيريا الأمعاء بالإضافة إلى أهمية التغذية فى تقوية مناعة الجهاز الهضمى.