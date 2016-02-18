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مدير مدرسة يتهم 3 أشخاص باقتحامها بسبب مشاجرة مع نجل أحدهما فى سوهاج

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مدير مدرسة يتهم 3 أشخاص باقتحامها بسبب مشاجرة مع نجل أحدهما فى سوهاج مدير مدرسة يتهم 3 أشخاص باقتحامها بسبب مشاجرة مع نجل أحدهما فى سوهاج

>تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل التوصل إلى حقيقة اتهام مدير مدرسة 3 أشخاص بدخول المدرسة عنوة، إثر وقوع مشاجرة بين نجل أحدهم وآخر.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتقدم مدير مدرسة ببلاغ يتهم فيه 3 أشخاص بدخول المدرسة عنوة .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، تقدم شعبان على أحمد على 47 سنة مدير مدرسة نجع ‏جنيدى الابتدائية والإعدادية بأولاد سالم دائرة المركز، ويقيم بذات الناحية بقيام فيصل ج . س 43 سنة عامل زراعى، و ‏مايكل . ر ، وأسامة . ف ج يقيمون بذات الناحية بالدخول للمدرسة على إثر مشادة كلامية بين نجل شقيق الأول ‏وآخر بالمدرسة، أثناء اليوم الدراسي السابق، و باستدعاء المشكو في حقهم حضر الأول.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وجارى استدعاء باقى المشكو فى حقهما لسؤالهما، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3009 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.
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مصر 365