التحالف الدولى ينفذ 19 ضربة جوية ضد"داعش" فى سوريا والعراق

>نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 19 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قوات التحالف نفذت 7 ضربات جوية داخل سوريا مستخدمة طائرات مقاتلة وهجومية وطائرات دون طيار بالقرب من الحسكة والهول.

واستهدفت الضربات 3 وحدات تكتيكية ودمرت مبنى للتنظيم وعجلتين وموقع لإطلاق قنابل الهاون و3 مبان وعجلة مفخخة.

أما فى العراق، فقد أوضح البيان أن القوات نفذت بالتنسيق مع ولدعم الحكومة 12 ضربة جوية باستخدام طائرات محاربة ومهاجمات أرضية وطائرات دون طيار بالقرب من البوحياة والفلوجة ومخمور والموصل والقيارة والرمادى وسنجار والسلطان عبدالله.

وتم خلال تلك الضربات استهداف وحدات تكتيكية وتدمير منصات صواريخ ومناطق تجمع وعجلات مفخخة ومواقع قتالية ورشاشين من العيار الثقيل والخفيف وموقع لإطلاق قنابل الهاون.

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