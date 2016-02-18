المغرب تفكك خلية إرهابية تضم 9 مغاربة وفرنسى تنتمى لتنظيم "داعش"

> أعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس اعتقال تسعة مغاربة وفرنسى قالت إنهم كانوا يستهدفون مؤسسات حيوية وحساسة "بإيعاز من قادة تنظيم الدولة الإسلامية" ووصفت مخططهم بالخطير.

وقال بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه إن "المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى (المخابرات الداخلية) تمكن من إجهاض مخطط إرهابى خطير على خلفية تفكيك شبكة إرهابية فى 18 فبراير تتكون من عشرة عناصر من بينهم مواطن فرنسي."

وأضاف البيان أنه تم اعتقال الأشخاص العشرة فى مدن الصويرة ومكناس وسيدى قاسم، وقالت السلطات إن هذه العملية أسفرت عن اعتقال "العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية" وجرى مصادرة مجموعة من الرشاشات والمسدسات والبنادق وكمية كبيرة من الذخيرة الحية و13 قنبلة مسيلة للدموع وصاعق كهربائى وست قارورات بلاستيكية تحتوى على مواد كيماوية يحتمل استعمالها فى صناعة المتفجرات بالإضافة إلى رايتين تحملان شعار الدولة الإسلامية.

وقالت السلطات إن "التحريات كشفت المنحى الخطير لهذه الشبكة الإرهابية حيث خططت لاستقطاب قاصرين قامت بتجنيد احدهم للقيام بعملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة بعد تلقيه دروسا ميدانية فى قيادة السيارات."

وقال البيان إن السلطات المغربية التى تنتهج سياسة استباقية فى محاربة "الخلايا الإرهابية" تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 152 خلية إرهابية من بينها 31 مع مطلع عام 2013 "على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية وخاصة "داعش".

وأضاف أن هذه العمليات الاستباقية أدت إلى "إحباط العديد من المخططات التخريبية التى كانت تستهدف مصالح حيوية وطنية وعربية وغربية سواء بالمملكة أو بالخارج بالإضافة إلى (مصادرة) ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة."

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