أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الإيطالى يدعو لاجتماع مجلس الدفاع بشأن ليبيا والعراق وسوريا

Google+ Print
الرئيس الإيطالى يدعو لاجتماع مجلس الدفاع بشأن ليبيا والعراق وسوريا الرئيس الإيطالى يدعو لاجتماع مجلس الدفاع بشأن ليبيا والعراق وسوريا

>دعا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بقصر الرئاسة (كويرينالى)، مساء الخميس المقبل.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية الإيطالية أن "الفقرة الأولى على جدول الأعمال هى دراسة الوضع الدولى والسيناريوهات الرئيسية للصراعات والأزمات"، مع "إشارة خاصة إلى ليبيا والمنطقة العراقية السورية"، وكذلك "المناطق الأخرى لاستيطان وتوسع تنظيم "داعش"، التى ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومية ".

كما ينص جدول الأعمال على "بحث تأثير أوضاع أسواق الوقود الأحفورى (النفط والغاز)، على وضع وأمن قطاع الطاقة الإيطالى والأوروبي"، وكذلك "مبادرات بلادنا، وبشكل خاص إلى ما يرتبط منها بتشكيل ودعم حكومة الوفاق الوطنى الليبية"، وكذلك "مشاركة القوات المسلحة ببعثات تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب".

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع "التقدم والإنجازات والمشاكل التى تواجهها عملية إعادة تنظيم الجارية للآلة العسكرية، من أجل وضع كتاب أبيض للدفاع".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365