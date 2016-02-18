الرئيس الإيطالى يدعو لاجتماع مجلس الدفاع بشأن ليبيا والعراق وسوريا

>دعا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بقصر الرئاسة (كويرينالى)، مساء الخميس المقبل.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية الإيطالية أن "الفقرة الأولى على جدول الأعمال هى دراسة الوضع الدولى والسيناريوهات الرئيسية للصراعات والأزمات"، مع "إشارة خاصة إلى ليبيا والمنطقة العراقية السورية"، وكذلك "المناطق الأخرى لاستيطان وتوسع تنظيم "داعش"، التى ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومية ".

كما ينص جدول الأعمال على "بحث تأثير أوضاع أسواق الوقود الأحفورى (النفط والغاز)، على وضع وأمن قطاع الطاقة الإيطالى والأوروبي"، وكذلك "مبادرات بلادنا، وبشكل خاص إلى ما يرتبط منها بتشكيل ودعم حكومة الوفاق الوطنى الليبية"، وكذلك "مشاركة القوات المسلحة ببعثات تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب".

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع "التقدم والإنجازات والمشاكل التى تواجهها عملية إعادة تنظيم الجارية للآلة العسكرية، من أجل وضع كتاب أبيض للدفاع".

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